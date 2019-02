IL FENOMENO ROMA Quarant'anni, come a dire l'età della maturità, della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOROMA Quarant'anni, come a dire l'età della maturità, della consapevolezza di un punto fondamentale della propria vita. Come a dire ora sei grande, basta ragazzinate e se sei un pilota sarebbe anche il caso di appenderlo quel casco al chiodo. Certo, come no: per un pilota normale forse, il cui polso destro inizia ad essere dubbioso quando c'è da spalancare. Provate a dirlo a Valentino Rossi da Tavullia, anni 40 domani. Cercate di convincerlo a lasciar stare, a consigliargli miti soluzioni, a cedere il passo a ragazzi venti anni...