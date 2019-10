CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENO DEABERGAMO «Alla decima giornata nemmeno il Napoli, la squadra più forte insieme a Juventus e Inter, può essere un esame decisivo». Gian Piero Gasperini si tiene la sua Atalanta da record di gol (nessuno ne aveva mai segnati 28 in 9 gare di campionato nell'era dei 3 punti) negando un'eccessiva importanza al test del San Paolo di oggi: «La sfida conta indubbiamente anche per la classifica, ma è ancora molto presto. Quanto ai numeri, a me interessano quelli alla voce vittorie. L'attuale posizione è uno dei vantaggi con cui...