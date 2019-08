IL FELTRE ALL'ESORDIO «OBIETTIVO: PASSARE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO SERIE DIn palio il passaggio del turno. Dopo il calcio d'estate e le numerose amichevoli preparatorie l'Union Feltre scende in campo per iniziare il cammino in Coppa Italia. Oggi alle 16 sul rettangolo sintetico di Boscherai di Pedavena, lo Zugni Tauro non è ancora del tutto sistemato, i verdegranata targati Sandro Andreolla, per il secondo anno consecutivo, si giocheranno il passaggio del turno contro l'Este. Il Feltre è al suo primo impegno ufficiale di questa stagione sportiva e quindi tutto sarà da disegnare, da capire, da...