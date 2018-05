Il Famila Schio conquista il nono scudetto della sua storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINALE FEMMINILESCHIO Il Famila è campione d'Italia 2018! Con il +8 in gara5 di finale ha conquistato lo scudetto n. 9 dopo quelli del 2005, '06, '08, '11, '13, 14, '15 e 16'. In un PalaRomare esaurito le ragazze di coach Vincent hanno piegato le siciliane del Passalacqua Ragusa, straordinarie nel rimettere in parità sul 2-2 la serie finale: alle vittorie di Schio nelle prime due gare del 3 e 5 maggio per 62-56 e 63-58 hanno risposto l'8 e 10 maggio con i successi per 76-59 e 73-66, per strappare con merito la bella. Ad aprire gara5 è...