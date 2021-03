Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DUELLOTORINO Dalle scintille nella semifinale di Coppa Italia, innescate dallo scontro a distanza Conte-Agnelli, alle polemiche per il rinvio di Inter Sassuolo. Cambia la forma ma non la sostanza di un derby d'Italia che torna a infiammare il campionato. Pirlo alla vigilia del Benevento torna a farsi sentire, e in attesa della reazione di Conte il rumore dei nemici è lontano 10 punti, in classifica. Un tesoretto da amministrare per i...