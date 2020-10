TREVISO «Una tappa da affrontare con il 58,39. Una frazione di 34 chilometri che per certi versi assomiglia al Mondiale di Imola e che è tutta nelle gambe di Filippo Ganna e del suo Bolide». A parlare della Conegliano-Valdobbiadene è Matteo Tosatto (Ineos Grenadier), ds dell'iridato, già maglia rosa in questo Giro oltre che vincitore di due tappe, compresa quella contro il tempo. «Quello strappo di 1100 metri l'ho percorso tante volte, sia in gara che in allenamento - racconta il trevigiano Tosatto - ma per questa crono i rapporti della bici da usare saranno diversi rispetto alla prima. I corridori questo tracciato lo conoscono bene perché in allenamento, appena posso vado ancora in bicicletta, ho fatto dei video spiegando le problematiche del percorso, le pendenze, i tratti rettilinei. Insomma tutte le informazioni che possono servire per affrontare al meglio questa tappa». Sarà come correre in casa: «Certamente - continua l'ex corridore di Riese Pio X -. Finalmente torno tra la mia gente, le mie colline, le mie strade. Lungo il percorso in tanti mi verranno a salutare, ovviamente mantenendo le distanze. Il Giro deve andare avanti e abbiamo ancora una settimana impegnativa. Siamo tutti in una bolla e dobbiamo essere prudenti». Il favorito lo ha in casa, ma oltre a lui? «Osservato speciale sarà Joao Almeida che comunque il tracciato della crono lo conosce in parte. Sul tratto di Cà del Poggio è arrivato secondo nella cronometro del Giro d'Italia Under 23 alle spalle di Vlasov. Anche contro il tempo va forte».

Tina Ruggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA