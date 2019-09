CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOPO PARTITATAMPERE «Il ct della Finlandia a fine partita? Ci siano solo salutati», ha chiuso ogni polemica Roberto Mancini a fine gara dopo il successo con la Finlandia per 2-1 ai microfoni della Rai. Il ct dei finlandesi si era molto lamentato con la terna per il rigore assegnato agli azzurri.Per l'Italia è la sesta vittoria consecutiva nelle qualificazioni ad Euro 2020. «Un po' di sofferenza c'è stata ma ce la siamo cercata da soli. Stavamo dominando la partita, poi abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere, ma i ragazzi sono...