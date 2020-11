IL DOPO PARTITA

«Bisogna essere più cattivi sotto porta, perché quando ti capitano le occasioni, le partite vanno chiuse, poi Cristiano è entrato e ha fatto il suo lavoro. L'undici ideale non ce l'ho ancora, anche perché finora non ho avuto tutti i giocatori a disposizione, quando li avrò deciderò il da farsi».

Andrea Pirlo dopo il largo successo sullo Spezia tira il fiato ma non abbandona la sua moderazione. È soddisfatto ma mette l'accento sulle cose da migliorare. Per il tecnico bianconero «i ragazzi hanno fatto una buona partita. McKennie? Ha bisogno di giocare, partita dopo partita sta crescendo e sta comprendendo il calcio italiano. È stato comprato perché riteniamo sia un giocatore utile».

Sul distacco dal Milan glissa:« La classifica ora non la guardiamo ma sappiamo che abbiamo perso alcuni punti per strada».

Provvidenziale il ritorno di Ronaldo, capace di prendere per mano una squadra che sembrava vivere l'incubo di un ennesimo pareggio. A Pirlo non sfugge questo aspetto. «Nel secondo tempo però eravamo messi bene in campo con la voglia di vincere. Certo Ronaldo ci ha dato una mano».

LAVORI IN CORSO

La domanda che tutti i tifosi juventini si stanno facendo è a che punto sia la costruzione della nuova Juve. L'allenatore è piuttosto esplicito: «Stiamo crescendo - ha detto - i giocatori stanno rientrando. Siamo in fase di costruzione, al 60-70 per cento direi».

Sull'altro versante, il tecnico spezzino Italiano fa i complimenti ai suoi ragazzi. «Ce la siamo giocata e fino al 65' credevo anch'io in qualcosa di più, perché la squadra teneva il campo e stava giocando bene. Ronaldo? Fatalità doveva rientrare proprio oggi: su questo siamo stati sfortunati».

