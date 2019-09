CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOPO DERBYMILANO Effetto Conte. Sono bastate cinque partite ufficiali per far entrare il tecnico nel cuore dei tifosi dell'Inter, dimenticandosi il passato. Un condottiero tutto grinta, che si agita e corre in panchina quanto i suoi giocatori ed esulta forse addirittura con maggior trasporto. E i nerazzurri si ritrovano, dopo quattro partite, in vetta solitaria ancora a punteggio pieno.La vittoria nel derby ha riacceso l'entusiasmo, dopo lo scialbo pareggio contro lo Slavia Praga. Un successo che porta la firma di tanti protagonisti, da...