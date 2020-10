IL DOPO CORSA

Il Team Sky nei grandi giri aveva un solo grande obiettivo, la vittoria finale, mentre i successi di tappa erano considerati un qualcosa in più. La squadra ora ha un nome diverso, ma in questo Giro non è l'unica novità rispetto al passato, perché la Ineos Granadiers è le regina dei successi parziali, grazie allo straordinario Filippo Ganna (tre), a Jhonatan Narváez (ieri ritiratosi a causa di una caduta) e a Tao Geoghegan Hart. Intendiamoci, il programma iniziale era lo stesso di sempre, ovvero supportare Geraint Thomas, ma una volta ritrovatisi senza capitano, i suoi scudieri si sono scatenati. «Siamo venuti al Giro con un piano chiaro, aiutare un Thomas in forma straordinaria - conferma Geoghegan Hart -. Non è andata come previsto, ma abbiamo sfruttato al meglio ogni giornata. Puntavo alla vittoria di tappa e durante la salita mi sono completamente affidato via radio all'esperienza del ds Tosatto, che avendo corso tanti Giri sa come funziona la corsa». Un successo da dedicare a Nico Portal, il ds dell'Ineos scomparso lo scorso marzo a soli 40 anni per un attacco cardiaco: «Nico è stato importantissimo per tutto il team e soprattutto per me - dice il giovane londinese -. Ogni giorno corriamo per ricordarlo».

IL LEADER

Joao Almeida appena tagliato il traguardo si è buttato sull'asfalto, letteralmente senza forze: «Sono molto contento di aver conservato la maglia rosa, per un attimo sulla salita di Piancavallo ho pensato che l'avrei persa - racconta il portoghese, che ha come idolo Chris Froome -. Nel complesso è stata una buona giornata, mi sentivo bene, ma c'erano corridori più forti di me. Mancano ancora sei tappe alla fine del Giro, non vedo l'ora di scoprire fino a dove posso arrivare, ma intanto mi godo il giorno di riposo».

B.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA