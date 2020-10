«Il caso Juventus-Napoli è già materia di confronto tra noi giuristi che ci occupiamo di sport: ed un controversia tutt'altro che semplice da dirimere». L'avvocato Angelo Cascella è stato, per diversi anni, giudice al Tas di Losanna, il grado più alto della giustizia sportiva.

Quella emessa è una sentenza giusta?

«Nella motivazione, il giudice Mastrandrea ha sostenuto l'applicazione delle norme di diritto sportivo, anche perché non può giudicare sulla scorta di altre norme: e ha sostenuto che il Napoli ha avuto un atteggiamento rinunciatario, perché all'esame della documentazione fornita dall'Asl di Napoli, pare che il club azzurro avesse rinunciato a priori, prima del provvedimento di tutela della salute pubblica della stessa Asl. Io posso solo aggiungere che il Napoli ha deciso di far parte della comunità sportiva: con questa affiliazione si vincola al rispetto di quelle che sono le norme previste da questa comunità. Da questo punto di vista, allora, la presenza di una regolamentazione data dal diritto sportivo avrebbe dovuto far sì che il Napoli rispettasse queste norme. Inoltre, temporalmente, ha sostenuto Mastrandrea, che il Napoli aveva modo per seguire queste norme. Resta da capire che tipo di interpretazione daranno gli altri gradi di giudizio anche alla documentazione della Asl. I protocolli sono stati firmati: ma, il diritto alla salute prevale su tutto. Il bivio è questo: prevale la normativa nazionale su quella sportiva o no?».

Il giudice Mastrandrea non ha ritenuto prevalente il diritto alla salute?

«Mi sorprenderebbe che la pronuncia sia stata fatta, vista la sua importanza, senza verificare correttamente la documentazione che c'è stata. Sono certo che l'avvocato Grassani avrà già le idee ben chiare: ed il Napoli ha margini, possibilità e diritto di esporre le proprie difese».

