Il direttore del Pro14: «Benetton candidato al titolo»

RUGBYDieci anni di Pro14 per l'Italia. I sogni non mancano. Il Benetton in finale? Guai a pronunciare frasi del genere dalle parti della Ghirada. Staff tecnico e giocatori non ci sentono, e non solo per scaramanzia. Però le frasi pronunciate, tra mille scongiuri dei presenti in sala, dal direttore del torneo ieri al Pogue's Mahone di Milano, autorizzerebbero, appunto, a sognare. «Il Benetton ha compiuto grandi passi in avanti nelle ultime stagioni, è diventata una seria pretendente al titolo del Guinness Pro14 grazie al supporto della...