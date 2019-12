IL DIAVOLO SBATTE SUI PALI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Questo Milan non riesce a uscire da quel tunnel oscuro nel quale è piombato da inizio stagione. Corre tanto (a volte male), gioca con intensità, crea qualche occasione da gol, viene fermato dal Var sul vantaggio di Theo Hernandez (fallo di mano di Kessie), trova un super Pegolo in porta e si ferma davanti alla traversa e al palo di Leao. Così finisce 0-0 contro il Sassuolo, in un San Siro vestito a festa per i 120 anni del club (che festeggia oggi). Sfumano la terza vittoria consecutiva e il doppio sorpasso a Torino e Napoli....