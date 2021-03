Il Diavolo ritrova la sua anima europea al 92' con un colpo di testa di Kjaer che beffa il Manchester United regalando un importante pareggio a Stefano Pioli. Tra sei giorni a San Siro ai rossoneri basterà uno 0-0 per passare ai quarti di finale ed eliminare una delle favorite dell'Europa League. Il danese risponde così in pieno recupero al vantaggio di Diallo, che appena entrato in campo ci impiega cinque minuti per spiegare al mondo il motivo per il quale i Red Devils due mesi fa hanno investito 40 milioni di euro (25 più 15 di bonus) per strapparlo all'Atalanta. Nato nel 2002, Diallo per poco non beffa il Milan che, al contrario, non smette di lottare e si ritrova proprio quando tutto sembrava ormai finito. Pur senza Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic, i rossoneri giocano un buon primo tempo, barcollano a inizio ripresa ma non danno mai la sensazione di voler alzare bandiera bianca. Fino a trovare il gol del pari. È un Milan aggressivo, che fa un buon pressing. Tanto da segnare con Rafael Leao (annullato per fuorigioco) e con Kessie, non convalidato però dal Var per un presunto tocco di braccio del centrocampista ivoriano. Anche se la grande occasione è quella del Manchester United, ma Maguire a un centimetro dalla linea di porta centra il palo.

BOTTA E RISPOSTA

Inizio ripresa sciagurato per il Milan. A Diallo bastano cinque minuti per colpire. Tutto nasce dai piedi del geniale Bruno Fernandes, il migliore dello United. Il portoghese smarca il giovane attaccante, che inganna Tomori e insacca di testa sorprendendo Donnarumma. Il Diavolo non affonda ed è trascinato dal solito Kessie. Fa tutto lui quando impegna Henderson con un tiro debole. Poi tocca a Krunic e Saelemaekers. Il pari sembra non arrivare, ma al 92' ci pensa Kjaer. Per il ritorno, in programma tra sei giorni a San Siro (ore 21), la speranza del Diavolo è poter recuperare qualche giocatore per poter continuare l'avventura in Europa League. Ma prima c'è il Napoli di Rino Gattuso (domenica ) ed è vietato farsi distrarre troppo dai Red Devils.

IL DOPO PARTITA

Intanto Stefano Pioli si gode questo pareggio d'oro a Manchester. E a fine partita non trattiene la soddisfazione.

«La squadra ha giocato con personalità, ed era quello che ci eravamo prefissi di fare. Sapendo che gli avversari sono forti e veloci, ci siamo presi rischi calcolati. Siamo stati squadra dallinizio alla fine. Il risultato poteva essere anche migliore, ma ci dà fiducia per il ritorno, dove comunque sarà necessario mettere in campo una prestazione di alto livello» dice il tecnico rossonero.

«La prestazione labbiamo fatta in tutto e per tutto - sottolinea Pioli -. Peccato per la situazione in cui abbiamo preso il gol, ma è stata lunica occasione che hanno avuto oltre a quella di James. Siamo stati compatti e ci siamo proposti bene in avanti, siamo stati pericolosi. Ora recuperiamo energie, ci concentriamo sul Napoli e poi penseremo al ritorno».

