CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DERBYSOCHI La meraviglia del calcio si chiama Cristiano Ronaldo, che maltratta la Spagna in 90' (3-3). È un campione, che caratterialmente può piacere o non piacere, ma resta quell'elemento imprevedibile di uno sport bellissimo. Può segnare in qualsiasi momento e lo fa da ogni posizione del campo e in tutte le maniere possibili. Colpisce su rigore, su azione (con la complicità di De Gea) e su calcio di punizione. Tiene da solo in piedi il Portogallo e lancia una sfida a Messi, che debutta oggi con la sua Argentina.IN SECONDO PIANONon a...