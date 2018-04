Il derby incorona Lamaro: «E potevo fare la quarta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROTAGONISTAUn ragazzone di vent'anni (1,88x103 kg, li compirà il 3 giugno) regala al Petrarca dopo vent'anni (poule scudetto 1998) il primo posto nella regular season del campionato di rugby. Nella cabala numerica c'è tutta la grandezza dell'impresa di Michele Lamaro, re del derby vinto davanti ai 3.500 spettatori del Plebiscito per 29-9 sulla FemiCz Rovigo con tre sue mete personali. «E se tenevi in mano quella palla facevi pure la quarta, mi hanno detto in spogliatoio i senatori della squadra - racconta Lamaro, terza linea cresciuto...