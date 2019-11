CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il derby è della Juve, come da pronostico, il Torino resiste tre quarti di partita, si arrende a De Ligt, l'olandese di 20 anni che dimostra perché è fra i difensori più pagati della storia, segna come ha fatto con il Tottenham, nella semifinale di Champions. La Juve tiene dietro l'Inter, crea più dei granata comunque indomiti. La prima ventina di minuti è del Toro, con due azioni e il rigore reclamato per il solito braccio proprio di De Ligt, stavolta effettivamente vicino al corpo, ma tanti rigori del genere in questa stagione sono...