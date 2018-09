Il derby day sorride a Padova, Mogliano e S. Donà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBY. TOP 12Nel derby day del Veneto, triplo incrocio fra le sei squadre del Top 12, l'Argos Petrarca azzera la FemiCz Rovigo nel big match, mentre Mogliano e Lafert San Donà fanno i primi punti lasciando a secco le neopromosse Valsugana e VeronaQuesti i verdetti della 2ª giornata del campionato di rugby, insieme alla conferma che Calvisano è sempre la squadra da battere (già sola in vetta), alla sorpresa Lazio che ferma Viadana, al Valorugby brutto cliente per tutti e con ambizioni play-off, visto come ha arrestato i poliziotti delle...