LA SVOLTA

È andata. Bandiere, tricolore, inno nazionale e maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo sono salve. E così anche l'autonomia del Coni. In piena zona Cesarini l'Italia ha evitato una figuraccia mondiale. A poche ore dalla decisione del Cio che avrebbe sanzionato l'Italia umiliandola pesantemente ed esponendola al ridicolo, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che, dopo due anni di imbarazzanti attese, rimette le cose a posto, almeno per il momento. Un atto che ha portato a un sospiro di sollievo anche gli organizzatori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con il decreto è stato infatti scongiurato il catastrofico rischio di perdere i 900 milioni di contributo del Comitato olimpico internazionale.

Una firma che è stata l'ultimo atto del premier Giuseppe Conte, in un momento drammatico del Paese, tra pandemia e crisi di governo, prima di salire al Quirinale per presentare le dimissioni al capo dello Stato Sergio Mattarella.

Un provvedimento atteso, che ha reso «molto felice» il presidente del Cio, Thomas Bach (informato telefonicamente dal numero uno del Coni Giovanni Malagò che ha interrotto il cda di Milano-Cortina), alla vigilia di un comitato esecutivo che avrebbe potuto eccepire il mancato rispetto della carta olimpica da parte dell'Italia e imporle la partecipazione a Tokyo senza insegne nazionali. Meno felice ma comunque «sereno» Malagò che considera il lato positivo dell'epilogo di una vicenda spinosa per lo sport italiano: «È stato chiarito che il Coni è da oggi un ente pubblico del tutto indipendente» ha commentato a caldo il presidente del Coni.

Ma sventata la figuraccia cosmica, la vicenda non si può ancora dire del tutto conclusa. Intanto perché il decreto dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni. E poi perché la toppa messa dal governo non basta. Avverte infatti il presidente della Federbasket ed ex capo del Coni, Gianni Petrucci: «Il provvedimento dovrà nettamente migliorare nella conversione in Parlamento: Coni e Sport e Salute non possono convivere sotto lo stesso tetto». Una conferma arriva in serata dallo stesso Malagò: «Non è tutto sistemato. Da domani faremo gli approfondimenti del caso, con la volontà di trovare tutte le soluzioni».

I NODI

Il decreto è una sintesi delle opposte posizioni: toglie un po' a tutti per seguire in parte la strada tracciata dal decreto sulla governance presentato dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora ma bocciato in consiglio dei ministri a differenza degli altri cinque che inquadrano la riforma dello sport. Prevede che per il suo funzionamento e le attività istituzionali, il Coni sia munito di una propria dotazione organica di 165 persone al massimo, di cui fino a dieci dirigenti, tornando poi ad avere nella propria disponibilità impianti sportivi e fabbricati , tra i quali i centri di preparazione olimpica di Formia, Tirrenia e Acqua Acetosa a Roma. «La decisione del governo fuga ogni dubbio e risolve il problema dell'indipendenza del Coni lasciato aperto dalla riforma del 2019» assicura Spadafora, mentre il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha espresso soddisfazione per l'atto che «finalmente fissa perimetri chiari, scongiurando il pericolo di una Spa del Coni. Sarebbe stato un doppione inutile, dannoso per le casse dello Stato e soprattutto per il sistema dello sport di tutti».

Ma il secondo tempo della partita non si annuncia certo da calma piatta: dalla governance, al chi fa cosa, all'asset, il dualismo Coni-Sport e Salute continua.

Antonio Liviero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA