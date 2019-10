Il ct dell'Inghilterra accusa: «Spiati i nostri allenamenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYNon poteva mancare la spy story alla Coppa del Mondo in Giappone. Le accuse di spionaggio sono ormai all'ordine del giorno nel rugby e le squadre adottano misure molto severe, a volte eccessive e antipatiche, per proteggere i loro segreti tattici. Non fa eccezione la semifinale tra Inghilterra e Nuova Zelanda (sabato ore 10 italiane, Raisport): il coach inglese insinua che gli All Blacks abbiano girato video degli allenamenti a porte chiuse dei Bianchi. «Abbiamo scoperto qualcuno che stava filmando l'allenamento da un appartamento che...