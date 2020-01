IL CRAC

PADOVA Vacilla l'impero di Massimo Ferrero. E i primi scossoni al dedalo di società riconducibili al presidente della Sampdoria arrivano da Padova dove il Tribunale ha decretato il fallimento di Abaco 101 Srl, la società proprietaria del Cineplex, la multisala di strada Battaglia, a Due Carrare, di cui risulta liquidatrice una delle figlie di Ferrero, la 45enne Michela, residente a Mestre. La procedura è nelle mani del giudice Giuseppe Amenduni che ha affidato la curatela al commercialista padovano Giovanni Fonte. L'udienza dedicata alla quantificazione dello stato passivo di Abaco 101 è fissata per il prossimo 12 giugno.

Fino all'ultimo i Ferrero le hanno provate tutte nel tentativo di scongiurare il fallimento, attraverso un concordato preventivo. Il piano di salvataggio non ha però superato il vaglio del tribunale che l'ha respinto al mittente sottolineando una grave carenza: «Nessuna analisi critica e motivata dei profili di responsabilità dell'organo gestorio». Evidente il riferimento all'operato degli amministratori di una società, compreso il liquidatore Michela Ferrero, «che versa in una condizione di scioglimento fin dal marzo 2012».

IL DISSESTO

Il dissesto di Abaco sarebbe di qualche milione di euro ma le banche, principali creditrici della società, avrebbero già portato a sofferenza e rivenduto i rispettivi crediti, certificando quindi lo stato di insolvenza della Srl. Agli altri creditori, in primis l'Agenzia delle Entrate e gli istituti previdenziali, retrocessi da privilegiati a chirografari, sarebbero stati proposti rimborsi minimi, quantificabili nella misura dell'8%. Condizioni ritenute impraticabili dai giudici anche perché l'eventuale via libera al concordato avrebbe precluso la strada ad eventuali azioni risarcitorie.

Quello di Abaco 101 rischia di essere il primo di una lunga serie di crac. Avrebbe i giorni contati anche la capofila del comparto cinematografico, la romana Eleven Finance, guidata da Vanessa, l'altra figlia di Ferrero, in liquidazione dal maggio 2019, con un quadro economico a dir poco preoccupante: 55 milioni di perdite e 120 milioni di debiti a fine 2018. Anche in questo caso i Ferrero si sono rifugiati in un piano concordatario, depositato nei giorni scorsi in tribunale.

Lo stato di insolvenza del gruppo potrebbe obbligare il vulcanico presidente dei blucerchiati a sbarazzarsi finalmente del club calcistico, che resta una delle isole felici della famiglia, grazie a bilanci in attivo e ripetute plusvalenze nella compravendita dei giocatori. Definitivamente tramontata la cessione alla cordata rappresentata da Gianluca Vialli, Ferrero dovrà trovare al più presto un compratore, nel tentativo di salvare le altre società aggredite da istanze di fallimento.

Luca Ingegneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA