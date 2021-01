CALENDARI

La coppa del mondo di sci paga il primo pegno stagionale nel suo tour europeo all'assedio del Covid-19 e deve rinunciare ad una delle tappe più attese e classiche, quella di Wengen. In cambio, raddoppierà i weekend a Kitzbuehel, il tempio dello sci, scelto per ospitare lo slalom ed una delle due discese che nel calendario maschile erano previste nella località elvetica nel prossimo weekend.

Dopo gli allarmi per i troppi casi di infezione registrati a Wengen, la Fis aveva confermato le gare sulla base delle garanzie delle autorità sanitarie elvetiche. Nuovi casi nelle ultime ore avevano indotto a bloccare ieri mattina la trasferta degli atleti verso l'Oberland bernese, ma data la situazione in aggravamento si è deciso poi l'annullamento definitivo. Le squadre dovranno dunque trasferirsi direttamente a Kitzbuehel. Il nuovo programma prevede infatti per sabato prossimo lo slalom che era previsto a Wengen e per domenica l'anticipo dello slalom che era programmato a Kitzbuehel per domenica 24. La settimana successiva - da venerdi 22 a domenica 24 - a Kitzbuehel ci saranno due discese, con la prima che recupererà quella saltata a Wengen, seguita da un superG che erano già in calendario nella località austriaca. Ancora non è stato fissato il recupero della seconda discesa di Wengen. La coppa del mondo femminile propone stasera è a Flachau per il quinto slalom della stagione.

NUOVO FORMAT

Il Covid sta mettendo a soqquadro anche i calendari del rugby internazionale. L'Epcr, vista la richiesta del governo francese ai club di rinviare le partite delle coppe europee in calendario il prossimo fine settimana e quello successivo contro le squadre britanniche, ha deciso di sospendere interamente il terzo e quarto turno di Champions e Challenge Cup. Congelata dunque la trasferta del Benetton ad Agen (prevista venerdì) e quella casalinga con lo Stade Français di sabato 23. Le Zebre avrebbero dovuto giocare, invece, sabato prossimo a Parma con il Brive e la settimana dopo a Bayonne. Gli organizzatori delle coppe hanno ancora 4 date a disposizione in aprile e maggio, e stanno valutando di semplificare ulteriromente i format per completare le competizioni.

Anche il 6 Nazioni, per gli stessi motivi, potrebbe subire contraccolpi. Si parla di un possibile slittamento della competizione, che dovrebbe scattare il 6 febbraio (Italia-Francia) oppure di giocare tutte le partite in una bolla. Oggi è prevista una riunione del comitato del Torneo.

