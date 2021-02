Il corso della Storia è punteggiato di coincidenze: leggendarie battaglie vinte o perse per un improvviso temporale, regni e Stati nati o scomparsi per una partita a dadi. Non sappiamo se ora, nella nostra scompaginata Italia, siamo di fronte a un bivio storico: ma con ottimismo ci piace immaginarlo, perché le condizioni per certe coincidenze ci sono tutte.

Un anno fa il virus cinese aveva sciaguratamente scelto l'Italia come primo approdo per diffondersi nel resto del pianeta, e per qualche mese siamo stati visti con pietà e commiserazione; poi si è scoperto che non era solo il solito problema italiano e che anzi riuscivamo a dimostrare dignità, coraggio e disciplina come siamo abituati a fare quando ci troviamo con le spalle al muro. Nell'emergenza, nessuno ci batte. È nella pianificazione, nella ricostruzione che abbiamo più di un problema: e ora che dobbiamo pianificare e costruire, i nodi sono venuti al pettine. Ma, guarda le coincidenze, proprio adesso che il mondo ci guarda preoccupato tiriamo fuori due carte che potrebbero cambiare il corso degli eventi: i Mondiali di Cortina e Mario Draghi.

Nella regina delle Dolomiti va in scena la festa dello sci con 71 Paesi collegati in mondovisione per assistere al primo grande evento globale dopo la pandemia. Un anno fa nessuno, noi per primi visto che avevamo chiesto di spostare i Mondiali al 2022, avrebbe scommesso che sarebbe stato possibile farsi trovare pronti: invece Cortina - e con lei l'Italia - ce l'ha fatta. Piste, impianti, infrastrutture, organizzazione: c'è tutto quello che serve a un evento globale. Mancano solo i tifosi, e non è una cosa da poco, ma quello non dipende da chi ha speso energie e investimenti per mostrare al mondo che cosa sono le Dolomiti, che cos'abbiamo in Veneto, che cosa sappiamo fare in Italia. Al contrario: riuscire a realizzare un evento simile con introiti penalizzati e mantenere i conti in ordine è un miracolo - questo sì - italiano.

Anche perché l'investimento può dare un ritorno che non ha prezzo dal punto di vista della credibilità internazionale, e può essere solo l'antipasto di quel che avverrà nel 2026 con le Olimpiadi se si manterrà questa linea.

A Roma - ed è l'altra coincidenza - Mario Draghi sta nelle stesse ore affrontando la sua spericolata discesa libera tra le rocce della politica. Lui, slalomista abituato a danzare tra i paletti della diplomazia e della finanza mondiale, deve schivare buche e lastre ghiacciate disseminate qua e là da una classe politica che ha rovinato tutte le piste praticabili. Ma - ecco il solito miracolo italiano dell'ultimo minuto - quando tutto sembrava ormai perduto anche i politici hanno avuto un sussulto di responsabilità. E tranne qualche rara eccezione hanno capito che non è più tempo di giocare. Attenzione: non è una questione di chi sta al governo e chi sta all'opposizione. È una questione di consapevolezza, di atteggiamento, di disponibilità: in una parola, di serietà.

Quella serietà che è il tratto distintivo di Mario Draghi, e della maggioranza di quegli italiani che - ciascuno nel proprio ruolo - quando c'è da far sul serio sanno mettere da parte il lato frivolo, superficiale, godereccio. Siamo in grado di organizzare Campionati Mondiali durante una pandemia perché sappiamo lavorare, sappiamo trovare soluzioni là dove gli altri vedono muri invalicabili, sappiamo mettere le idee davanti alle ideologie. Perché lungo le strade che portano a Cortina si parla poco e si lavora molto.

L'errore fatale sarebbe quello di illudersi che basti il campione, si chiami Dominik Paris o Mario Draghi, per vincere. Certo, il campione serve sia sulle piste di sci che nei governi: ma le vittorie di un singolo sono impossibili se dietro non c'è una squadra che lo supporta. È per questo che quando un azzurro vince, ci sentiamo tutti vincitori: perché ci sentiamo parte di una stessa squadra. Siamo di fronte a un bivio, e i Mondiali di Cortina indicano la strada non solo al Veneto ma a tutto il Paese: abbiamo l'occasione di affrontare sfide che non possiamo perdere con una nuova consapevolezza. Non sprechiamola.

