VENEZIA Continua a rimanere appeso alla penna del Governo lo svolgimento di Pordenone-Venezia. Quella odierna sarà la giornata decisiva, da dentro o fuori poiché solo il via libera alla quarantena soft potrà consentire alla squadra lagunare da tre giorni e per i prossimi undici in isolamento dopo la positività al coronavirus del terzino Felicioli di recarsi dopodomani a Trieste e sfidare (ore 20.30) i friulani sul prato dello stadio Rocco.

Ieri sera il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha tranquillizzato in tal senso: «I miei uffici in contatto con quelli del Ministero della Salute le sue parole all'Ansa hanno vagliato tutte le ipotesi per cercare quella più veloce ed efficace. Speriamo già domani (oggi, ndr) di chiudere con un atto amministrativo». Tuttavia in seno al Venezia sono ore inevitabilmente febbrili, il team esce dal ritiro forzato e blindato in un hotel mestrino solo per recarsi al campo di allenamento del Taliercio, dove ieri ha anche ricevuto la visita di controllo della Procura federale (come già il Pordenone al De Marchi sabato scorso) per verificare il rispetto del protocollo sanitario da parte di tutti i club. I calciatori veneziani ieri hanno effettuato il settimo giro di tamponi (domani l'ottavo) dopo che il quinto e il sesto screening avevano rivelato l'inatteso contagio al Covid-19 di Gian Filippo Felicioli. L'ex Primavera del Milan, peraltro, sabato scorso a Jesolo aveva trascorso la serata con vari compagni nonché col centrocampista del Padova Nicolò Fazzi, risultato ieri negativo e che dopodomani si sottoporrà ad un tampone: tutto ciò mentre l'Ulss 4 del Veneto Orientale ha avviato un'indagine epidemiologica con i possibili contatti avuti da Felicioli (del tutto asintomatico e in salute nella sua abitazione). «Siamo molto preoccupati perché non abbiamo ricevuto una risposta chiara sui prossimi passi da intraprendere il malcontento dagli States di Duncan Niederauer, da febbraio presidente del Venezia al posto di Joe Tacopina Non sappiamo ancora se sabato potremo giocare contro il Pordenone, ma viste le tempistiche questa non dovrebbe più essere considerata un'opzione valida. Chiedere ai ragazzi di prepararsi per una gara così importante in mezzo a tutta questa incertezza è molto difficile. Nonostante ciò siamo disponibili a valutare soluzioni alternative purché rispettino i requisiti organizzativi, sanitari e tecnici imprescindibili per la disputa di qualsiasi partita».

Il via libera alla quarantena soft e quindi al derby è attesa dunque per oggi, come confermato anche dal presidente Figc Gabriele Gravina: «Ritengo straordinario il risultato che siamo riusciti ad ottenere con il Comitato Tecnico Scientifico le sue dichiarazioni all'Ansa Non si tratta di eliminare la quarantena, ma di applicare una quarantena guidata e controllata, per cui non ritengo sia necessaria una modifica di legge. Sono convinto che sarà un provvedimento abbastanza veloce. Noi ce lo auguriamo».

Intanto però il campionato di Serie B ha riaperto i battenti ieri pomeriggio, con il recupero della 25. giornata tra Ascoli e Cremonese, le due compagini che in classifica stringevano proprio il Venezia. Passando per 3-1 al Del Duca i grigiorossi dell'ex tecnico padovano Bisoli salgono a 33 punti e scavalcando a quota 32 la coppia Venezia-Ascoli, scontro diretto per la salvezza in agenda per venerdì 26 giugno allo stadio Penzo. Ben altre ambizioni muovono invece Pordenone e Cittadella, entrambe (rispettivamente quarti con 45 punti e sesti a 43) in piena bagarre per un posto nei playoff. Sabato il Cittadella sul campo del Livorno ultimissimo avrà la chance di respingere l'assalto di Salernitana e Chievo.

