ROMA Il calcio aspetta di ripartire, con gli allenamenti e appena possibile anche con le partite, ma l'eventualità di nuovi contagi tra i giocatori rappresenta per un club il rischio «di essere chiamato a rispondere sul piano civile e non solo: i dirigenti potrebbe essere considerati responsabili sul piano penale». Lo spiega Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista esperto di sport, dopo i dubbi in merito sollevati dai medici delle squadre. «Un caso del genere potrebbe esser considerato infortunio sul lavoro, come ha precisato il Decreto Cura Italia, ma non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità, se i club dimostrano di aver messo in campo tutte le cautele». Ma quali sono i problemi legali? «Partiamo da un concetto scontato - dice Falasca -: gli sportivi professionisti sono lavoratori dipendenti e le società di calcio hanno il dovere di adottare, nei loro confronti, tutte le misure idonee a tutelare la loro salute. Non basta applicare un protocollo sanitario, per quanto ben scritto, per ritenersi adempienti rispetto a questa obbligazione».

Di qui i rischi in caso di contagio di un calciatore. «Un caso del genere potrebbe essere considerato un infortunio sul lavoro - fa notare il giuslavorista -. In presenza di tale evento, la società sportiva potrebbe essere chiamata a rispondere sul piano civile, rimborsando tutti i danni non coperti da Inail, e anche su quello penale per non aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l'evento».

Anche le fabbriche devono fare i conti con il rischio di contagi, «e questo è vero, ma solo in parte. In fabbrica è possibile definire un protocollo che consenta di evitare i contatti, in uno sport come il calcio nulla e nessuno può impedire che gli atleti siano vicino tra loro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA