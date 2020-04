«Il Consiglio di Lega Serie A ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-20, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza». Lo afferma in una nota la Lega, sottolineando che «la ripresa dell'attività sportiva avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori». Il calcio cerca di tornare in campo per scongiurare il tracollo economico. Ma non aiuta il clima disomogeneo che si respira fra Federazione e Leghe e all'interno delle stesse Leghe. La B ha dichiarato «irricevibile» lo stop definitivo ipotizzato dalla C e la A (nonostante il comunicato «all'unanimità») è dilaniata, tanto che ieri otto club hanno redatto un documento con scritto «no» alla ripresa. «Per motivi personali» si è poi dimesso dalla commissione medica Figc il dottor Tavana, medico del Torino contrario al ritorno in campo. Che resta una strada tutta in salita.

