Dino Tommasi Presidente Regionale Associazione Italiana Arbitri, è stata una domenica da bollino nero sui campi dilettantistici del Veneto.

«Una simile concomitanza temporale di atti d'aggressione verso gli arbitri non si registrava da tempo immemorabile. Durante l'attuale stagione non si erano verificati episodi di questa portata, mentre in passato è capitato, e ricordo in particolare quello molto grave nel veronese a Rivoli, con il direttore di gara a lungo in ospedale per un pugno in faccia. Qualche centimetro più in là e ci rimetteva la vita».

Episodi del genere rischiano di disincentivare i giovani che voglio intraprendere la carriera arbitrale?

«Il nostro è un bellissimo mondo in cui i ragazzi crescono, imparano i valori dello sport e il rispetto delle regole. Non voglio pensare e non credo che il comportamento di poche persone possano impedire di accostarsi a questa attività. Ho comunque apprezzato che in simili momenti ci sia piena sintonia tra tutte le componenti del calcio nel mandare segnali forti e drastici contro atti così vergognosi e riprovevoli».

Che messaggio si sente di lanciare ai calciatori?

«Nel calcio ci si deve solo divertire, a maggior motivo se parliamo di quello dilettantistico. Non si deve degenerare in atti violenti di alcun genere».

