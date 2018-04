Il colpo dell'ex Bessa gela le speranze del Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL POSTICIPOSei punti di distacco dalla zona salvezza a quattro giornate dal termine. Il Verona ha un piede e tre quarti in serie B dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Genoa. Ieri la squadra di Pecchia ha disputato una partita onesta, considerando i suoi evidenti limiti, ma al Genoa è bastata una partita discreta e nulla più per porre il sigillo definitivo sulla permanenza in A. Il Verona costruisce un'occasione colossale dopo soli 90, con Matos che da un metro a porta vuota manca il pallone sull'assist di Fares. Il vantaggio lo trova...