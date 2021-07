Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA «E non finisce qui», per dirla come la diceva Corrado, la voce della radio prima e della televisione poi. Non finisce qui la sbornia d'entusiasmo e di felicità che ha portato i campioni azzurri nell'amore sportivo degli italiani. Perché ecco le Olimpiadi. I primi contingenti azzurri sono già in Giappone per questa edizione ritardata e sotto vuoto che sarà Tokyo 2020 che ha una anomalia fin dal logo: come si sa, siamo nel...