Il club Lele Pellizzaro festeggia il suo tredicesimo anno e cambia presidente

(a.m.) La cena per iscritti e simpatizzanti vissuta con il consueto spirito che contraddistingue il sodalizio e il colpo di scena finale con l'inaspettato cambio del suo presidente. Questo il copione della serata organizzata dal club Lele Pellizzaro, arrivato al suo tredicesimo anno di vita, essendo ufficialmente nato nel 2009 in occasione della trasferta play off a Ravenna, ma già attivo da almeno tre anni. Più che un'associazione, un vero e proprio gruppo di amici, accomunati dalla passione per il biancoscudo, ma anche da un modo diverso e...