Il club delle prime volte porta la Juventus in semifinale: il 3-1 contro la Roma nasce dalla prima rete di Cristiano Ronaldo in Coppa Italia poi la sicurezza arriva con il primo centro stagionale nonché il primo allo Stadium di Rodrigo Bentancur, seguito dal sigillo di Bonucci per un tris in chiusura di tempo che regala la qualificazione. E una doppia sfida contro il Milan oppure il derby contro il Torino. Proprio il derby è lo spettro che spaventa la Roma: domenica, la sfida della Capitale metterà di fronte le due squadre eliminate nei quarti di Coppa Italia, ma con modalità differenti. Immeritata l'uscita della Lazio, dominatrice a Napoli (dove domenica arriverà proprio la Juve), insufficienti i giallorossi visti allo Stadium. Colpa delle assenze soprattutto nel reparto avanzato Dzeko squalificato, Zaniolo, Mkitharyan, Perotti e Pastore infortunati, nel finale esce pure Diawara per noie al ginocchio e dell'occasione non sfruttata da un etereo Kluivert e un improponibile Kalinic, che sull'unica palla-gol, pochi secondi all'interno della ripresa, spreca colpendo il palo da un metro dopo la respinta corta di Buffon. E per il croato il digiuno, iniziato oltre un anno fa, si allunga. L'unico squillo è di Cengiz Under, che risponde ai possibili arrivi di Suso e Politano davanti a lui con un bellissimo sinistro che colpisce la traversa e, sbattendo sulla spalla di Buffon, entra in porta, per il gol della bandiera.

Il simbolo della serata della Roma è, però, suo malgrado Gianluca Mancini. Sull'1-0 di Cristiano Ronaldo, al 26', il difensore centrale ritarda la chiusura sul portoghese, che oltretutto ha strada libera a sinistra dopo la palla persa da Florenzi: CR7 entra in area e batte Pau Lopez con un diagonale sinistro, che permette al portoghese di salire a tredici reti in dieci gare da inizio dicembre. Mancini fa anche peggio al 38' quando va molle sul contrasto e si fa dribblare in area da Bentancur, il quale di punta infila Pau Lopez. A lanciare il mediano è di Douglas Costa, che completa un primo tempo da applausi con un bel tiro respinto dal portiere romanista e poi con il cross preciso sul quale Bonucci evita il fuorigioco a differenza di quattro compagni e segna di testa. Segno che il brasiliano si conferma un'alternativa preziosa a Paulo Dybala, con il definitivo sorpasso nelle gerarchie ai danni di Bernardeschi.

L'unica spina per Maurizio Sarri è l'uscita di Danilo per noie muscolari, ennesimo problema per una difesa già priva di Chiellini, Demiral e De Sciglio. L'unico a non sorridere è Gonzalo Higuain, che recita magistralmente il ruolo di centravanti di manovra, ma all'argentino manca la soddisfazione personale. L'incrocio dei pali lo ferma al 48' - quando gira di testa un bel cross di Ronaldo poi è Pau Lopez a stopparlo sotto misura al 62'. Poco prima, lo Stadium aveva applaudito Gigi Buffon, 42 anni fra pochi giorni, per un bell'intervento di piede su Florenzi. Tanto basta a una Juventus che non ha bisogno di aggredire più di tanto un avversario che va al tappeto al primo colpo. I bianconeri non premono sull'acceleratore, non danno spettacolo, ma la qualità dei singoli permette di viaggiare costantemente a vette che le squadre italiane toccano soltanto saltuariamente.

