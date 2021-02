Se non è un passaggio di consegne, poco ci manca. Ad Anfield il Liverpool incassa la 4ª sconfitta nelle ultime 6 partite e di fatto abdica al titolo di campione d'Inghilterra conquistato la scorsa estate, consegnandolo probabilmente nelle mani del Manchester City che continua a macinare successi. Il 4-1 rifilato ai Reds allunga la striscia vincente della squadra di Guardiola che ieri ha centrato il 14° successo di fila tra campionato e coppe, aumentando a 5 punti il margine di vantaggio sui cugini dello United pur avendo una gara in meno.

La sfida di cartello della 23ª giornata di Premier League resta in equilibrio solo per un tempo. Nella prima mezz'ora i padroni di casa sprecano due occasioni con Mané e Firmino per poi essere graziati al 37' da Gündogan che calcia alto il rigore provocato da uno sgambetto in area di Fabinho a Sterling. Il turco-tedesco si rifà con gli interessi nella ripresa, sbloccando il risultato al primo affondo sulla corta respinta di Alisson su Foden e riportando in vantaggio i suoi dopo l'1-1 di Salah dal dischetto. Per l'ex portiere della Roma un pomeriggio da dimenticare: due suoi rinvii sbagliati provocano le altre 2 reti dei Citizens, firmate da Sterling e Foden nell'ultimo quarto d'ora. Tra gli attaccanti in grande spolvero c'è anche l'«uragano» Kane che rilancia il Tottenham, tornato al successo dopo tre ko di fila. Il capitano degli Spurs apre le marcature contro il West Bromwich e avvia l'azione del definitivo 2-0, finalizzata da Son dopo una percussione di Lucas Moura. In classifica l'undici di Mourinho riavvicina l'Everton di Ancelotti, portandosi a -4 dalla zona Champions. Tra le prime 4 c'è il Leicester che pareggia in casa del Wolverhampton: uno 0-0 che non rispecchia l'andamento della gara, ricca di occasioni. La più nitida al 92', quando Vardy (subentrato a Iheanacho) fallisce di testa la rete che avrebbe permesso alle Foxes di agganciare il Manchester United in 2ª posizione. Tornando al Liverpool, sarà Budapest la sede dell'ottavo di andata di Champions contro il Lipsia che si giocherà il 16 febbraio: lo ha deciso l'Uefa in seguito alle restrizioni del governo tedesco che ha chiuso i voli dal Regno Unito per contrastare il Covid-19.

Sorpresa al mondiale per club in corso di svolgimento in Qatar: fresco del trionfo in Coppa Libertadores, il Palmeiras perde 1-0 e viene eliminato dal Tigres, campione della Concacaf. Un rigore di Gignac al 54' regala la finale ai messicani che giovedì affronteranno la vincente dell'altra semifinale, in programma stasera tra Bayern e Al-Ahly.

