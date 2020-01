Il City ne fa 6 fuori casa Suarez ko: fuori 4 mesi

In una Premier stradominata dal Liverpool (20 vittorie e un pareggio nelle prime 21 giornate, con una gara da recuperare), a restare incerta è la lotta per il 2° posto che ha registrato un turno favorevole al Manchester City, riappropriatosi della piazza d'onore grazie al 6-1 di ieri pomeriggio sul terreno dell'Aston Villa (che in queste ore ha ufficializzato l'arrivo di Pepe Reina in prestito dal Milan), preceduto dal ko interno del Leicester contro il Southampton. Al Villa Park il risultato si sblocca al 18' grazie a una prodezza di Mahrez, a segno dopo aver dribblato 3 avversari. L'algerino concede il bis al 24', favorito da un rinvio sbilenco di Drinkwater, e di fatto spiana la strada alla formazione di Guardiola che prima dell'intervallo triplica con Agüero, autore di un destro sotto l'incrocio dopo la percussione di De Bruyne, e firma il quarto gol con un tocco sottoporta di Gabriel Jesus, ancora su assist del centrocampista belga. Nella ripresa arrivano altri 2 gol di Agüero, prima del rigore di El Ghazi che allo scadere fissa il punteggio definitivo.

L'altro posticipo della 22ª giornata inglese premia il Watford, vincitore della sfida-salvezza in casa del Bournemouth. Doucouré, Deeney e Pereyra (ex Udinese e Juve) firmano il 3-0 che regala agli Hornets il 5. successo stagionale e proietta il club gestito dalla famiglia Pozzo per la prima volta fuori dalla zona calda: agganciato il West Ham dopo aver superato lo stesso Bournemouth e l'Aston Villa. Tra i protagonisti in negativo del fine settimana figura Pierre Aubameyang, espulso per un'entrataccia ai danni di Max Meyer durante la sfida tra Crystal Palace e Arsenal terminata 1-1, specchio del momento difficile dei Gunners che negli ultimi tre mesi hanno vinto soltanto due gare di Premier e occupano appena il 10° posto in classifica. Ieri l'attaccante gabonese è tornato sull'episodio, scusandosi sui social sia con l'avversario sia con i compagni di squadra, rimasti in inferiorità numerica nell'ultimo quarto di partita.

Brutte notizie in casa del Barcellona: i tempi di recupero di Luis Suarez, operato ieri al ginocchio destro in seguito al grave infortunio rimediato in Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid, sono più lunghi del previsto. Per l'attaccante uruguaiano si prospetta uno stop di 4 mesi che gli farà saltare, tra le altre, le due sfide contro il Napoli degli ottavi di Champions.

Essendo indisponibile anche Dembelé, non è da escludere che i Blaugrana intervengano sul mercato per prendere un'altra punta da affiancare a Messi e Griezmann.

Carlo Repetto

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA