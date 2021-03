Il Manchester City vince anche senza giocare. Il 2-1 di sabato al West Ham, oltre ad allungare a 20 la striscia di successi consecutivi della banda Guardiola, le ha permesso di aumentare il margine sulle principali inseguitrici. Da ieri sono 12 i punti di vantaggio sul Manchester United, autore di una gara povera di occasioni contro il Chelsea. Il primo brivido al 15', quando l'arbitro rivede al Var un tocco in area col braccio destro di Hudson-Odoi, decidendo di non punirlo tra le proteste dei Red Devils che chiedevano il rigore. Una prodezza di De Gea su Ziyech apre le emozioni della ripresa che regala altri due sussulti nel finale con un salvataggio per parte, protagonisti Lindelof che anticipa sottoporta il neo-entrato Werner e Kanté che blocca il contropiede di Martial.

Lo 0-0 di Stamford Bridge non sfata il tabù del Chelsea che da 3 anni e mezzo non riesce a battere in casa i Red Devils: l'ultima gioia risale al 5 novembre 2017, 1-0 con la firma del futuro juventino Morata. Tuchel si consola mantenendo l'imbattibilità alla guida dei Blues (6 vittorie e 3 pareggi da quando è subentrato a Lampard), ma fallisce il sorpasso al 4° posto ancora occupato dal West Ham.

Prossimo rivale del Milan in Europa League, lo United conquista invece il 2° posto in solitudine grazie alla sconfitta del Leicester, rimontato in casa dall'Arsenal. In vantaggio al 6' con Tielemans, le Foxes calano alla distanza e sul finire del 1° tempo subiscono il pareggio di David Luiz e il rigore realizzato da Lacazette che porta avanti i Gunners, a segno anche con Pepé dopo 7 minuti della ripresa. L'1-3 finale certifica il 2° ko interno consecutivo per la squadra di Brendan Rodgers, 4 giorni dopo l'inattesa eliminazione in Europa League contro lo Slavia Praga.

Discorso opposto per il Tottenham, ricaricato dalla coppa: ieri gli Spurs hanno replicato il risultato inflitto mercoledì al Wolfsberger, superando 4-0 il Burnley: Gareth Bale sblocca il punteggio già dopo 2' mettendo la strada in discesa per gli Spurs che raddoppiano al 15' con Kane e chiudono di fatto la gara al 31' con Lucas Moura. Il bis di Bale nella ripresa fissa il punteggio definitivo e rilancia le ambizioni della formazione di Mourinho, risalita a -6 dalla zona Champions con una gara da recuperare.

Stasera tocca all'Everton di Ancelotti, di scena a Goodison Park contro il Southampton. In Francia mezzo passo falso della capolista Lille, fermata in casa sull'1-1 dallo Strasburgo: risultato che dimezza il vantaggio in classifica sul Psg, travolgente sabato sul campo del Digione (0-4). Kean e compagni ora sono a -2 dalla vetta.

Carlo Repetto

