Il Cittadella torna alla vittoria, oggi Venezia-Padova

SERIE BIl Cittadella ritorna alla normalità, battendo il Carpi al Tombolato per 3-1. I granata costruiscono parecchio, come quasi sempre, Colombi è impegnato da Finotto e dal sinistro dalla distanza di Simone Pasa. Alla ripresa il vantaggio del Citta, Settembrini in acrobazia manda la palla sulla traversa e poi sui piedi di Moncini che ribadisce in rete: è appena arrivato dalla Spal, dopo buone stagioni a Cesena e Prato. All'8' raddoppia Schenetti, riceve da Pasa e trova l'incrocio. Schenetti è da anni un esterno da serie A, aziona Finotto...