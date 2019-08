Il Cittadella passa ai rigori e affronterà la Fiorentina Eliminati Verona e Brescia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v. z.) Al quarto turno di coppa Italia approdano due squadre di categoria inferiore, il Perugia e la Cremonese, sono le sorprese. Perugia-Brescia si è giocata a campo invertito, poichè non sono terminati i lavori al Rigamonti. Le rondinelle avanzano con Donnarumma, il pari è di Melchiorri, al 48' della ripresa, ai supplementari risolve Buonaiuto. La prima di Commisso come patron della Fiorentina va secondo pronostico, finisce 3-1 sul Monza, grazie a due millennials, gli assist sono di Montiel per le due reti di Vlahovic. Al 34' passano i...