Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ognissanti di passione per il Vicenza, superato come da pronostico a Parma, e da urlo per il Pordenone, che al 92' raggiunge la Cremonese, e per il Cittadella, vincente a Reggio Calabria. Al Tardini, espulso Brunetta al 34' per atterramento di Diaw. In 10, il Parma trova il vantaggio con Benedyczak. Mihaila, Vazquez e Tutino costringono il portiere vicentino Grandi agli straordinari. Al 25' st seconda ammonizione per Di Pardo, ritorna la...