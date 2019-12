Il Citta cala il poker e resta secondo Pari in rimonta del Venezia a Pescara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È stato anche il pomeriggio delle venete, in serie B. Il Cittadella batte la Salernitana per 4-3 e resiste al secondo posto, tallonato dal Chievo, vittorioso sulla Cremonese. Il Venezia rimonta due gol a Pescara e merita il pari. La Salernitana di Ventura segna al Tombolato a metà primo tempo con Djuric, il Citta si scatena con la doppietta di Diaw. In mezzo il sorpasso, di Benedetti, da fuori. Splendido il poker di D'Urso, con un bel gioco di gambe, a metà ripresa. Nel finale a bersaglio Giannetti e Kiyine su rigore (trattenuta di Iori...