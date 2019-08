Il citì Sacchetti esclude il figlio Brian dalla lista dei mondiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il difficile, più che comunicarlo a suo figlio Brian, sarà spiegarlo alla moglie Olimpia, che arriverà domani a Foshan per il debutto iridato. Una prima che non vedrà la famiglia Sacchetti al completo perché coach Meo, con enorme onestà intellettuale, ha pensato alla ragion di stato. E di fronte all'occasione di poter esordire da ct in un grande torneo schierando il figlio Brian, ha ragionato in maniera tecnica e ha compiuto la scelta ritenuta più funzionale alla squadra escludendo Sacchetti jr. Brian e Giampaolo Ricci che del ct...