Il Chievo sbanca Venezia, vince il Citta

Due errori penalizzano il Venezia sconfitto 2-0 nel derby con il Chievo. Al 4' Aramu entra a palla lontana su Esposito, l'arbitro Ros lo espelle, bastava peraltro l'ammonizione. Prima dell'intervallo Cremonesi liscia un appoggio laterale, arriva Meggiorini e serve Giaccherini (foto), che infila facilmente: in serie B non segnava da un decennio, ma uscirà nel secondo tempo per un problema muscolare. In mezzo, l'occasione per Zuculini, Semper si allunga sul piatto destro evitando il vantaggio arancioneroverde: sarà la sua unica parata. Il...