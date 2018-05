IL CHIEVO RESPIRA E INGUAIA ZENGA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA Un tranquillo weekend di paura per Verona, passata in meno di 24 ore dal dramma della retrocessione aritmetica dell'Hellas alla vittoria col brivido del Chievo, risalito dal terzultimo posto grazie al 2-1 rifilato al Crotone nello scontro diretto. A due giornate dal termine del campionato, la lotta per evitare l'ultimo posto riservato alla serie B resta apertissima. Merito tra gli altri di Lorenzo D'Anna, il nuovo timoniere dei clivensi subentrato a Rolando Maran che ha debuttato in panchina con un successo sofferto ma meritato....