IL CASO

VENEZIA Il vuoto normativo non sarà tale ancora per molto e anche l'imbarazzante silenzio, attorno a Pordenone-Venezia, sta per lasciare spazio al calcio giocato. Il derby triveneto di Serie B, stando a quanto comunicato a voce nella tarda serata di ieri ai due club, si disputerà alle ore 20.30 di domani allo stadio Rocco di Trieste. Un via libera al match ufficioso ma confortante, dopo un avvicinamento del tutto surreale che formalmente aspetta per oggi il nero su bianco del Governo a quella quarantena soft che alleggerirà l'isolamento fiduciario nel quale si ritrova invischiato il Venezia. Infatti solo il necessario intervento governativo sanerà l'attuale «incompatibilità» del protocollo sanitario-calcistico con il Decreto Legge del 16 maggio 2020, consentendo al team arancioneroverde di affrontare domani il Pordenone.

INCERTEZZA

Un'incertezza figlia della positività al coronavirus del terzino Gian Filippo Felicioli, che ha relegato gli altri calciatori lagunari (tutti negativi, anche ieri, al settimo giro di tamponi e stamani pronti a sottoporsi all'ottavo ciclo) in isolamento fiduciario per 14 giorni a partire da lunedì scorso, con una «finestra» a consentire al gruppo squadra di uscire dalla struttura concordata solo per allenarsi e per giocare le partite di campionato. Un blocco che il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, aveva già annunciato di essere vicino a eliminare (superando criticità e tempistiche oggettivamente molto strette per una modifica normativa) tanto che le ultime 24 ore non sarebbero trascorse invano: «I miei uffici in contatto con quelli del Ministero della Salute le ultime parole di Spadafora sul fronte quarantena hanno vagliato tutte le ipotesi per cercare quella più veloce ed efficace e speriamo di chiudere con un atto amministrativo già domani (ieri, ndr)» aggiungendo «sto lavorando con il ministro Speranza per superare il problema normativo che è emerso, e che di certo non ho creato io».

Ottimismo al quale aveva fatto eco il presidente federale Gabriele Gravina, che con toni trionfalistici aveva esultato: «Il ministro mi ha preannunciato un grande impegno, come previsto, su questa quarantena trasformata in quarantena soft. È una bella notizia, per noi dirigenti e per tutti gli appassionati di calcio». Contattati a più riprese ieri gli uffici della Lega B avevano allargato le braccia pur a fronte di rassicurazioni ricevute dall'alto, dichiarandosi a loro volta in attesa di delucidazioni. Tentativi fin troppo evidenti di tenere duro prima di vedersi costretti ad alzare bandiera bianca ufficializzando il rinvio di Pordenone-Venezia. Una prospettiva, quest'ultima, che pare ormai scongiurata tant'è che stamani il Venezia attende l'ultimo sì per iscritto prima di mettersi in viaggio da Mestre verso Trieste (da programma nel primo pomeriggio, dopo l'allenamento di rifinitura mattutina). Un documento che confermerebbe il blitz del Governo per far ripartire il campionato di Serie B con l'anticipo di stasera Spezia-Empoli e non con un posticipo a data da destinarsi del derby triveneto.

VERIFICHE

Intanto, sempre sul fronte della sicurezza sanitaria nel calcio professionistico, proseguono le verifiche dei pool ispettivi della Procura federale per accertare la corretta applicazione dei protocolli approvati dalla Figc e validati dalle Autorità governative. Ieri gli ispettori hanno fatto visita ai centri sportivi di allenamento di Spezia, Salernitana, Pisa e Livorno in Serie B (sabato scorso Pordenone, lunedì Chievo e due giorni fa Venezia e Cittadella) iniziando dal Padova i controlli in Serie C.

Marco De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

