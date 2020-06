LA POLEMICA

VENEZIA Il calcio italiano ripiomba nel caos con l'involontaria complicità di un Venezia nuovamente travolto dal Covid-19. La positività al coronavirus di Gian Filippo Felicioli, ventiduenne terzino sinistro il cui nome è stato svelato ieri dal club lagunare, dopo la conferma avuta dal secondo tampone ravvicinato, agita e non poco il pallone nazionale e in particolare (ma non solo) la Serie B a poche ore dal nuovo fischio d'inizio.

Motivo? Il nuovo scontro frontale tra la Figc e il ministro dello Sport, Spadafora, sulla misura della quarantena soft, quella da osservare proprio nel caso di Felicioli, quando venga riscontrato un contagio all'interno di una squadra. Il Venezia fra tre giorni dovrebbe disputare a Trieste il derby con il Pordenone (ore 20.30), ma da lunedì giocatori, staff tecnico-sanitario e dirigenti sono in isolamento fiduciario a Mestre (teoricamente per due settimane senza poter avere contatti con persone estranee) all'Hotel Ambasciatori off limits per i turisti e riservato esclusivamente agli arancioneroverdi. I quali nel frattempo ieri hanno ripreso gli allenamenti con una doppia seduta, ma da qui a dire che sabato Modolo e compagni saranno effettivamente in campo contro i friulani ancora ce ne passa.

PROTOCOLLO

«Noi ci stiamo attenendo all'unico protocollo al momento esistente le poche parole del direttore generale lagunare Dante Scibilia, colpito e guarito dal coronavirus come pure il centrocampista Antonio Junior Vacca perché un conto sono le anticipazioni verbali e un altro le norme scritte sul protocollo sanitario» che al momento prevede la creazione di un gruppo squadra che si muova in blocco dall'isolamento fiduciario al campo sportivo per gli allenamenti. Un tragitto di una manciata di chilometri che i giocatori del Venezia stanno per precauzione effettuando con mezzi propri per evitare contatti ravvicinati nel pullman societario.

TERZINO SFORTUNATO

Suo malgrado allontanato dai compagni Gian Filippo Felicioli, a dir poco iellato nella sua prima stagione con la maglia del Venezia: «Purtroppo dopo quattro cicli di tamponi tutti negativi, al quinto sono risultato positivo la sua delusione affidata alla sua pagina Facebook Fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione. Sono dispiaciuto, molto, per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell'infortunio subito ad ottobre (frattura del malleolo sinistro a Cosenza, ndr), stavo piano piano recuperando la forma migliore. Una bella mazzata, ma la cosa più importante è che io stia bene e che lo siano tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni».

FIATO SOSPESO

Ed è proprio su quest'ultimo fronte che è entrato in gioco anche il Padova di Serie C, costretto ad escludere il suo giocatore Nicolò Fazzi dalla preparazione della sfida-playoff con la Sambenedettese del 1. luglio all'Euganeo. Il 25enne centrocampista biancoscudato, infatti, ha trascorso la serata di sabato scorso in un locale di Jesolo assieme ad alcuni amici e colleghi del Venezia, tra i quali proprio Felicioli la cui positività è emersa nel pomeriggio di domenica. Fazzi effettuerà questa mattina il primo tampone: finora lo screening per l'intero gruppo ha sempre dato esito negativo per tutti. Una negatività di gruppo analoga a quella del Venezia (escluso Felicioli ovviamente), che ad ogni modo ha in programma altre due tornate di tamponi per oggi e per dopodomani, vigilia potenziale del derby di Pordenone.

RIPARTENZA OGGI

Il campionato di Serie B di fatto riparte però oggi: alle 18.30 Ascoli-Cremonese si sfidano nel recupero del match rinviato il 22 febbraio per le prime preoccupanti avvisaglie del Coronavirus. Il 29. turno invece, primo degli ultimi dieci di quella regular season che dovrebbe terminare il 31 luglio, sarà inaugurato dopodomani dall'anticipo Spezia-Empoli, mentre sabato alle ore 18 toccherà al Cittadella in quel di Livorno.

Marco De Lazzari

