IL CASO TORINO Cristiano Ronaldo può diventare un problema per questa Juve?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTORINO Cristiano Ronaldo può diventare un problema per questa Juve? Sembra un paradosso ma è un dubbio legittimo, alla luce delle sue ultime prestazioni e dell'insofferenza pubblica per la sostituzione contro il Milan, la seconda in due partite consecutive. L'ultima volta capitò nel maggio 2018, con la maglia del Real Madrid, contro Villarreal e Barcellona. Stavolta però la reazione è veemente, in pochi minuti CR7 manca di rispetto a Sarri (all'uscita dal campo le telecamere pizzicano espressioni non oxfordiane nel suo labiale), ai...