IL CASOTOKYO Sei atleti e sette dirigenti in isolamento fiduciario per close contact, contatto stretto, con un positivo. E così adesso la paura del Covid entra anche nel Team Italia. La comunicazione è arrivata ieri mattina dal Coni, a sua volta informato dalle autorità giapponesi. Per rispetto della privacy non sono state rivelate le generalità dei 13 membri della spedizione oggetto del provvedimento, ma si è saputo che gli atleti...