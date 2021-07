Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTOKYO Per un caso che si risolve, ce n'è un altro che esplode. E Tokyo si ritrova a parlare di una storia che, se confermata, avrebbe dell'incredibile. Il 24 luglio scorso, il 42enne iraniano Javad Foroughi si mette al collo la medaglia d'oro nella pistola ad aria compressa da dieci metri. Il tiratore che di professione fa l'infermiere in prima linea contro il Covid. Sembra una di quelle narrazioni perfette per esaltare lo spirito...