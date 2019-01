CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Un pomeriggio di sole, gol e bel calcio rovinato da un piccolissimo gruppo di tifosi della Lazio che alla mezz'ora del primo tempo hanno intonato due cori offensivi: «Giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l'Africa». Succede tutto durante l'ottavo di coppa Italia. Una festa biancoceleste, vittoria per 4-1 sul Novara e passaggio del turno, macchiata dal razzismo. Nonostante uno stadio semivuoto, appena 13 mila presenti, i cori non si sono sentiti in modo distinto. Anzi, la maggior parte non li ha proprio uditi. Non sono...