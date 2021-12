IL CASO

ROMA Non solo in Premier, l'incubo Covid ripiomba anche sulla Serie A. Finisce la corsa in quarantena di Immobile per Venezia: è positivo, ma la Lazio attenderebbe il risultato di un ulteriore test molecolare prima di perdere definitivamente ogni speranza. In realtà, manca solo la comunicazione ufficiale, ma è certo l'arrivederci al 2022 per la punta napoletana. Ciro si era isolato già dopo l'ultimo allenamento a Formello, mercoledì sera, dopo che era emersa la positività della moglie Jessica, rimbalzata poi ieri su tutti i social. Il bomber si era spaventato perché anche a lui era salita la febbre, unita ad un attacco di dissenteria proprio giovedì mattina. I risultati di due tamponi negativi (uno rapido e uno molecolare) lo avevano tuttavia confortato e spinto a considerare il malessere solo come una brutta influenza. Tanto che Immobile aveva iniziato ad allenarsi già da giorni con un preparatore personale a casa per poter raggiungere i compagni al termine dei 7 giorni di isolamento direttamente domani mattina in Laguna. Ieri la doccia fredda della sua positività, insieme a quella di altre persone in famiglia. Lotito spera ancora in un falso-positivo (come successo a due ragazze della Lazio Women domenica), anche perché Ciro aveva contratto il Covid in teoria già la scorsa annata, vicenda che aveva portato il club biancoceleste a processo (due sentenze poi ribaltate in terzo grado dal Collegio di Garanzia) per la mancata comunicazione di alcuni positivi fra cui lo stesso attaccante - all'Asl. Non solo, a Immobile era stata somministrata la doppia-dose di vaccino (Pfizer) fra Auronzo (luglio) e Roma (agosto, la seconda) insieme a tutta la squadra. Così al momento non sono previsti ulteriori tamponi per il gruppo in prossimità del match col Venezia: secondo l'ultimo Protocollo, solo i non vaccinati sono soggetti al test pre-gara, e la Lazio vanta una rosa e uno staff intero con il green pass.

RINVII

Sembra in qualche modo una coincidenza: dalla Lazio alla Salernitana. È in forte dubbio la sfida di questo pomeriggio alle 18.30 alla Dacia Arena tra l'Udinese e i granata, dal momento che ieri pomeriggio l'Asl della città campana - la stessa che aveva fermato il Napoli per la trasferta contro la Juve a Torino la scorsa annata - ha vietato alla compagine di Colantuono di partire con l'aereo di linea per trasferirsi in Friuli dopo aver riscontrato alcuni casi di positività al Covid (due dello staff). Soltanto stamani si saprà se la Salernitana potrà muoversi e quindi se la gara odierna potrà essere disputata. Dipenderà dall'esito di ulteriori tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti tutti i componenti del gruppo squadra. Sempre per Covid ieri sera non si è giocata in serie B la gara tra il Lecce e il Vicenza, che verrà recuperata il 26 o 29 dicembre, anche se c'è ancora qualche riserva sulla data: «Dopo la comunicazione dell'Asl sul divieto di spostamento (in seguito a casi di Covid) del Lecce - si legge nella nota - la Lega B prendendo atto ha disposto il rinvio della gara che i salentini avrebbero dovuto disputare questa sera contro il Vicenza».

ANSIA

L'ansia di una nuova ondata Covid si era già palesata a novembre nel calcio di provincia. Erano saltate le prime gare dilettanti nel bellunese a causa dell'evoluzione della pandemia. Adesso il terrore è quello di tornare indietro di oltre dodici mesi, alla ripresa post lockdown e ai timori connessi al ritorno alla socialità e alla normalità. Si attende il Consiglio dei ministri di giovedì in cui potrebbe essere decisa un'ulteriore stretta sugli ingressi in stadi e palazzetti. Le società - già debilitate dopo due anni così - temono per le misure che potrebbero incidere ancora sui ricavi da botteghino. La linea del governo nelle ultime ore sembra essersi ammorbidita, almeno per quanto riguarda gli eventi all'aperto, ma l'andamento dei contagi comincia a preoccupare e l'obiettivo è limitare i contatti soprattutto nei luoghi più affollati. Potrebbe essere disposto un tampone aggiuntivo per chi ha già il green pass rafforzato per entrare allo stadio, o addirittura un passo indietro sulla capienza. Il test obbligatorio sarebbe infatti necessario soltanto dove è impossibile mantenere la distanza. Anche tornare al 50% sugli spalti sarebbe però un grosso problema per quei club - come la Roma - che hanno sottoscrivere migliaia di abbonamenti dopo la riapertura.

Alberto Abbate

