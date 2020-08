IL CASO

ROMA Non è a rischio la sfida di Champions, in programma Lisbona, tra Atletico Madrid e Lipsia. La positività al Coronavirus, riscontrata in due calciatori dei colchoneros non bloccherà il quarto finale in programma giovedì nella capitale portoghese. È stata la stessa Uefa a fugare i dubbi, dopo che la partenza della squadra spagnola per il Portogallo era stata rinviata. I due giocatori positivi ai test effettuati sabato scorso, sono l'attaccante argentino Ángel Correa e il terzino croato Sime Vrsaljko, ex Sassuolo e Inter, che come stabilito dal protocollo Uefa, resteranno a casa. Entrambi di calciatori sono asintomatici e sono stati comunque posti in isolamento domiciliare dalle autorità mediche spagnole. Per il difensore, tuttavia, i medici hanno già accertato la sua positività è conseguenza dell'operazione a cui si era sottoposto durante il stop della Liga wn (per un pulizia del ginocchio già sottoposto a intervento chirurgico) e che ha generato anticorpi (IgC). Anche per lui, è comunque scattato il divieto di prendere parte alla trasferta a Lisbona.

L'ALLENAMENTO

L'Atletico, che ha annullato l'allenamento previsto per ieri mattina, ha subito sottoposto a nuovi test tutto il gruppo-squadra. «La prima squadra e i membri dello staff tecnico sono stati sottoposti a nuovi test, il cui esito è stato negativo per tutt», si legge nella nota emessa dal club. Che ha fatto tirare un grosso sospirro di sollievo sia a Simeone che alla stessa Uefa. L'Atletico, ieri pomeriggio, è così tornato ad allenarsi, cambiando i programmi di avvicinamentoialla sfida. La partenza per Lisbona, inizialmente prevista per ieri sera, è stata spostata a questa mattina. L'Atletico non è nuovo a casi di contagio. Già a maggio il terzino brasiliano Renan Lodi era risultato positivo.

Oggi, nella capitale portoghese scatterà il rigido protocollo dell'Uefa, che prevede un controllo per ogni giocatore anche 24 ore prima della partit, e che gli spostamenti siano, per tutti, limitati ai tragitti albergo-campo di allenamento-campo da gioco. Va ricordato che nel caso che, in questi due giorni di avvicinamento alla gara, fossero riscontrare altre positività nell'Atletico, la gara potrà comunque essere giocata, perché l'Uefa prevde che ci siano almeno 13 calciatori disponibili (compreso un portiere) per poter scendere in campo. C'è anche la possibilità di integrare la rosa con altri calciatori tesserati per il club inizialmente non convocati per la gara.

