IL CASO

ROMA L'urlo di esultanza dei giocatori di Gattuso chiusi nello spogliatoio dello stadio Diego Armando Maradona giurano si sia sentita forte e chiaro. A Torino, sponda bianconera, invece c'è indifferenza. Stati d'umore decisamente differenti all'annuncio che Juve-Napoli, va rigiocata. O sarebbe meglio dire che va giocata visto che il 4 ottobre scorso quella partita non si è mai disputata. La sentenza con la quale il Collegio di Garanzia presso il Coni presieduto dall'ex ministro degli Esteri Franco Frattini ribalta il verdetto di Tribunale federale (14 ottobre) e Corte Sportiva d'Appello (10 novembre) arriva qualche ora dopo il dibattimento svoltosi nel Salone d'Onore del Coni e durato appena 55 minuti. Niente più 3-0 a tavolino, cancellato anche il punto di penalizzazione al club di De Laurentiis. Per le motivazioni bisognerà attendere. Di fatto viene riscritta anche la classifica: il Napoli aggancia a 24 la Roma e la stessa Juve invece scivola di 3 punti rispetto al Milan. Chiuso un capitolo se ne apre un altro ben più complesso: quando giocarla? Partiamo da due certezze che paiono granitiche, almeno per ora, nelle segrete stanze della Lega di A: 1) è categoricamente esclusa l'ipotesi di spostare le partite di Coppa Italia del 13 gennaio, giorno in cui la Juve affronterà il Genoa e il Napoli se la vedrà invece con l'Empoli. 2) escluso anche che Juventus-Napoli, finale di Supercoppa italiana prevista per il 20 gennaio possa trasformarsi in un match di campionato facendo slittare il trofeo più avanti. Il 13 febbraio è prevista la gara di ritorno, possibile a questo punto che quella di andata si giochi dopo.

ANNULLATI DUE GRADI

Che l'aria fosse quella di un pronunciamento opposto rispetto a quello di primo e secondo grado, lo si era capito con la decisione della Federcalcio di non costituirsi nel procedimento per difendere le sentenze della sua giustizia sportiva. Questione di eleganza istituzionale quando si contrappongono gli interessi di due club. Restava la procura generale dello Sport. Ma una dei procuratori nazionali dello Sport, l'avvocato Alessandra Flamminii Minuto è entrata a piedi uniti nei confronti dei giudici della Figc: «La Corte sportiva d'appello ha fatto il passo più lungo della gamba». E poi ancora: «Sono andati al di là di un giudizio che deve essere solo tecnico con un intento punitivo chiaro. Non c'è mai stata rinuncia espressa alla partita da parte del Napoli, che ha sempre comunicato di essere stato impedito». Insomma: «Il Napoli non aveva neanche una ragione su un milione per sottrarsi alla sfida», ha sostenuto la pm a cinque cerchi. E, mentre esulta, Aurelio De Laurentiis ripete urbi et orbi come lui la partita avrebbe voluto giocarla eccome: «Avevo tutto l'interesse a incontrare Pirlo in quel momento perché era all'inizio della sua carriera da allenatore e dunque poteva anche non portare sul campo una Juventus pericolosa», una dichiarazione sulla volontà di giocare che ha fatto sorridere più di qualche dirigente.

NO COMMENT E FASTIDI

Gelida e distaccata la posizione della Juve attraverso i pensieri e le parole del ds Fabio Paratici: «Siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda. Quando ci diranno di giocare, andremo a giocare e porteremo il pallone. Detto questo, noi c'eravamo anche il 4 ottobre». La Juve, di fatto, ribadisce ciò che ha sempre detto e praticato e cioè il totale rispetto dei protocolli concepiti da Figc, Lega di A (dunque i club, Napoli compreso) e il Comitato tecnico scientifico del governo. Nessun commento da via Allegri anche se filtra un certo fastidio. Una sentenza che destinata a fare giurisprudenza e che di certo peserà anche nel giudizio degli altri casi pendenti.

Emiliano Bernardini

